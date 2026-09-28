На севере Нидерландов вспыхнул пожар в центре для просителей убежища
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 10:44
В центре для просителей убежища в Эйндховене на севере Нидерландов вспыхнул пожар.
Как передает Report, об этом сообщают нидерландские медиа.
Пожар вспыхнул в одной из палаток на территории центра.
В качестве меры предосторожности все жители приемного центра - примерно от 150 до 200 человек, были эвакуированы и пока размещены на улице. Службы экстренной помощи раздают термоодеяла.
Причина пожара пока не установлена.
Прошлой зимой в центре ненадолго вспыхнул пожар, полиция арестовала мужчину по подозрению в поджоге.
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