На севере Нидерландов вспыхнул пожар в центре для просителей убежища

В центре для просителей убежища в Эйндховене на севере Нидерландов вспыхнул пожар.

Как передает Report, об этом сообщают нидерландские медиа.

Пожар вспыхнул в одной из палаток на территории центра.

В качестве меры предосторожности все жители приемного центра - примерно от 150 до 200 человек, были эвакуированы и пока размещены на улице. Службы экстренной помощи раздают термоодеяла.

Причина пожара пока не установлена.

Прошлой зимой в центре ненадолго вспыхнул пожар, полиция арестовала мужчину по подозрению в поджоге.