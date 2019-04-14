На севере Мексики нашли тайное захоронение с телами 25 пропавших без вести

Их останки передадут властям для опознания, сообщает телеканал Televisa

Группа местных жителей, занимающихся поиском своих пропавших без вести родственников, обнаружила тайное захоронение с телами 25 человек в штате Сонора на северо-западе Мексики.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa.

Вместе с добровольцами участие в поисках принимали десять сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы. Обнаруженные останки будут переданы властям для проведения опознания. За последние пять лет в Соноре только одной группой поисковиков были найдены останки более чем 300 человек, преимущественно жертв орудующих в регионе преступных сообществ.

Согласно данным независимого журналистского расследования, которые приводит Televisa, с 2006 по 2016 год в Мексике удалось обнаружить не менее 2 тыс. тайных захоронений с телами 2,88 тыс. человек.