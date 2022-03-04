О нас
Аудио новости

На севере Мексики грузовой поезд сошел с рельсов

На севере Мексики грузовой поезд сошел с рельсов Три человека пострадали при сходе с рельсов грузового поезда в районе Гомес-Паласио на севере Мексики.
Другие страны
4 марта 2022 г. 23:20
На севере Мексики грузовой поезд сошел с рельсов

Три человека пострадали при сходе с рельсов грузового поезда в районе Гомес-Паласио на севере Мексики.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter управление по делам гражданской обороны и пожарной охраны города Торреон в штате Коауила.

На обнародованных им фотографиях видно, что после аварии место происшествия оказалось охвачено огнем. Горело дизельное топливо тепловоза, вытекшее из пробитых баков. В тушении огня приняли участие несколько пожарных расчетов, которым удалось взять ситуацию под контроль.

Пострадавшие члены локомотивной бригады были доставлены в больницу. Сведений о возможных причинах аварии обнародовано не было.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Meksikada yük qatarı relsdən çıxıb, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi