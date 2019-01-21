На севере Мали погибли не менее четырех миротворцев ООН

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По разным данным, от четырех до шести миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в воскресенье на севере страны в результате нападения вооруженных боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France Presse.

Дипломатические источники агентства сообщают о четверых погибших. В то же время представители органов безопасности Мали называют другие цифры - шестеро погибших сотрудников МИНУСМА, еще 19 ранены. Также ликвидированы несколько террористов.

Как отмечается, нападение произошло в районе населенного пункта Агельхок.