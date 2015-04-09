На севере Мьянмы обрушилась шахта

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Около 70 человек пропали без вести после обрушения одной из шахт по добыче нефрита в штате Качин на севере Мьянмы. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа.

Инцидент произошел накануне в районе населенного пункта Пхакант (Phakant). По неизвестным причинам обрушилась скважина глубиной более 15 метров. Также сообщается, что под землей оказались погребены 30 землеройных машин.

По данным местных СМИ, аналогичный случай произошел на другой шахте в Пхаканте в конце марта. Тогда погибли девять человек.