На севере Кении самолет с туристами из США врезался в жирафа

Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении.
Как передает Report, об этом сообщило местное интернет-издание KahawaTungu.
Согласно информации, пилот и пятеро пассажиров одномоторного воздушного судна не пострадали, но жираф погиб из-за ранений винтом самолета.
"Когда он (пилот - ред.) вел самолет по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления, вследствие чего произошло столкновение", - пишет издание.
Второму жирафу удалось пересечь полосу и убежать. Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.