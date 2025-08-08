На севере Кении самолет с туристами из США врезался в жирафа

Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении.

