На севере Кении самолет с туристами из США врезался в жирафа

На севере Кении самолет с туристами из США врезался в жирафа
8 августа 2025 г. 19:46
Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении.

Как передает Report, об этом сообщило местное интернет-издание KahawaTungu.

Согласно информации, пилот и пятеро пассажиров одномоторного воздушного судна не пострадали, но жираф погиб из-за ранений винтом самолета.

"Когда он (пилот - ред.) вел самолет по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления, вследствие чего произошло столкновение", - пишет издание.

Второму жирафу удалось пересечь полосу и убежать. Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.

