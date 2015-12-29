На севере Испании горят две тысячи гектаров заповедников - ФОТО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На севере Испании продолжаются масштабные пожары в заповедных лесных массивах. Огонь охватил свыше 2 тыс. гектаров, зафиксировано около 100 очагов возгораний.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

В регионе объявлено состояние повышенной готовности. В операции по ликвидации возгорания участвуют пожарные службы, которые применяют военные и гидросамолеты министерства окружающей среды. Во время тушения огня возникают различные сложности, связанные с сильным ветром. По информации местных властей, от пожаров пострадали лесные массивы природных парков Саха-Бесайя и холмы Ассос.

К борьбе со стихией привлечены более 500 человек, включая операторов, летчиков, егерей, пожарных, военных.

К 29 декабря известно, что от пожаров пострадали испанские регионы Астурия, Страна Басков и Наварра.

В течение вчерашнего дня, 28 декабря, пожарные смогли потушить 65 пожаров, во второй половине дня в Кантабрии насчитывалось еще не менее 80 возгораний.