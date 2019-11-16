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На севере Ирака ликвидированы 5 террористов РКК

​На севере Ирака ликвидированы 5 террористов РКК

ВВС Турции ликвидировали пятерых боевиков сепаратисткой террористической организации РКК в регионе Хафтанин на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Твиттер.

Отмечается, что уничтоженные террористы готовились к очередной вылазке.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции "продолжат борьбу с терроризмом до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".

Авиарейд проведен в рамках операции Pençe-3.

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