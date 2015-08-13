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    В результате взрыва в мечети на севере Индии пострадали 11 человек

    По словам представителя местной полиции, несколько человек обнаружили металлический переключатель в инвертированном положении

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере, одиннадцать человек получили ранения в результате взрыва в мечети в деревне Тренс северного индийского штата Кашмир, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По словам представителя местной полиции, несколько человек "обнаружили металлический переключатель в инвертированном положении".

    "Когда один из них попытался вернуть его в исходное положение, произошел взрыв", - добавил он.

    На линии контроля между Индией и Пакистаном регулярно происходят перестрелки, жертвы есть как среди военных, так и среди мирного населения по обе стороны границы.

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