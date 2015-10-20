В Индии автобус упал в ущелье, погибли 14 человек

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Джамму и Кашмир на севере Индии пассажирский автобус упал в ущелье. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению местной полиции, погибли не менее 14 человек, более 30 получили серьезные ранения.

По предварительным данным, водитель переполненного транспортного средства не справился с управлением на сложном участке трассы. На место аварии близ деревни Гходри округа Удхампур прибыли спасатели и медики. Эвакуация раненых и погибших проходит в сложных условиях.

По словам официального представителя полиции, "число погибших может возрасти, так как часть пассажиров по-прежнему находится в искореженном автобусе.