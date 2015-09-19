На севере Финляндии пройдут демонстрации против приема беженцев

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сразу в нескольких финских городах, расположенных на севере страны, ожидаются демонстрации протеста против политики правительства относительно приема беженцев, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На акцию в приграничном городе Торнио, куда просители убежища массово прибывают из Швеции, сегодня днем соберутся до 850 человек. Они выйдут на демонстрацию под лозунгом "Спасем Финляндию! Закроем границы!". В городе Кеми на похожую акцию выйдут 700 человек. Демонстранты требуют отставки кабинета министров из-за его "незаконной и неконтролируемой политики" по приему беженцев.

В Финляндию в этом году, по оценкам МВД республики, может приехать до 25-30 тыс. беженцев. Первоначально речь шла о 15 тыс., что примерно втрое больше, чем в прошлом году. В настоящее время в стране действует более 20 центров приема мигрантов, готовится открытие новых. Потенциал вместимости действующих центров уже значительно превышен.