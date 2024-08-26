О нас

На севере Эфиопии число жертв оползня достигло 23 человек

На севере Эфиопии число жертв оползня достигло 23 человек В результате схода оползня в штате Амхара на севере Эфиопии число погибших достигло 23 человек.
Другие страны
26 августа 2024 г. 22:24
На севере Эфиопии число жертв оползня достигло 23 человек

В результате схода оползня в штате Амхара на севере Эфиопии число погибших достигло 23 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на региональный офис по предотвращению стихийных бедствий.

Отмечается, что поисковые операции продолжаются.

Напомним, что оползень сошел вечером 24 августа в северном районе города Гондэр. Ранее сообщалось о десяти жертвах.

Более 2,7 тыс. человек были эвакуированы из-за стихийного бедствия и в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Efiopiyanın şimalında torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə çatıb

Другие новости из категории

Rumble прекращает работу во Франции из-за отсутствия свободы слова в стране
Rumble прекращает работу во Франции из-за "отсутствия свободы слова в стране"
26 августа 2024 г. 22:55
Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции
Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции
26 августа 2024 г. 22:16
Скончался экс-глава МИД Египта Набиль аль-Араби
Скончался экс-глава МИД Египта Набиль аль-Араби
26 августа 2024 г. 21:40
Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине и Бангладеш
Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине и Бангладеш
26 августа 2024 г. 21:28
Турция выразила соболезнования Пакистану
Турция выразила соболезнования Пакистану
26 августа 2024 г. 21:12
В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования
В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования
26 августа 2024 г. 20:46
Эрдоган подал иск против оппозиционного депутата
Эрдоган подал иск против оппозиционного депутата
26 августа 2024 г. 20:30
Премьер Катара обсудил с главой МИД Ирана урегулирование конфликта в Газе
Премьер Катара обсудил с главой МИД Ирана урегулирование конфликта в Газе
26 августа 2024 г. 19:44
СМИ: Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам киберпреступлений
СМИ: Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам киберпреступлений
26 августа 2024 г. 18:56
Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны
Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны
26 августа 2024 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi