На севере Эфиопии число жертв оползня достигло 23 человек

В результате схода оползня в штате Амхара на севере Эфиопии число погибших достигло 23 человек.

В результате схода оползня в штате Амхара на севере Эфиопии число погибших достигло 23 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на региональный офис по предотвращению стихийных бедствий.

Отмечается, что поисковые операции продолжаются.

Напомним, что оползень сошел вечером 24 августа в северном районе города Гондэр. Ранее сообщалось о десяти жертвах.

Более 2,7 тыс. человек были эвакуированы из-за стихийного бедствия и в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.