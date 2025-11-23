На севере Чили столкнулись автобусы, есть погибшие и раненые

Четыре человека погибли и 50 получили ранения в результате столкновения двух междугородних автобусов в северном чилийском регионе Антофагаста.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная служба страны по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Авария произошла в районе Вариллас вдоль трассы 5 North в муниципалитете Антофагаста.

По сведениям властей, несколько пострадавших были доставлены в больницы, в том числе один человек в тяжелом состоянии, еще 35 человек с менее серьезными травмами получили помощь на месте.

Причины ДТП устанавливаются.