    На севере Чили столкнулись автобусы, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    23 ноября, 2025
    06:05
    На севере Чили столкнулись автобусы, есть погибшие и раненые

    Четыре человека погибли и 50 получили ранения в результате столкновения двух междугородних автобусов в северном чилийском регионе Антофагаста.

    Как передает Report, об этом сообщила Национальная служба страны по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Авария произошла в районе Вариллас вдоль трассы 5 North в муниципалитете Антофагаста.

    По сведениям властей, несколько пострадавших были доставлены в больницы, в том числе один человек в тяжелом состоянии, еще 35 человек с менее серьезными травмами получили помощь на месте.

    Причины ДТП устанавливаются.

