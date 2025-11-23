Çilidə avtobusların toqquşması nəticəsində ölənlər və yaralananlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 23 noyabr, 2025
    • 07:12
    Çilinin şimalındakı Antofaqasta bölgəsində iki şəhərlərarası avtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Fəlakətlərin Qarşısının Alınması və İdarə Edilməsi Xidməti məlumat yayıb.

    Qəza Antofaqasta bələdiyyəsinin Şimal 5 şossesi boyunca Varillas məhəlləsində baş verib.

    Səlahiyyətlilərin bildirdiyinə görə, bir neçə yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır, daha 35 nəfər isə hadisə yerində müalicə olunub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

