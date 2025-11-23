Çilidə avtobusların toqquşması nəticəsində ölənlər və yaralananlar var
- 23 noyabr, 2025
- 07:12
Çilinin şimalındakı Antofaqasta bölgəsində iki şəhərlərarası avtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Fəlakətlərin Qarşısının Alınması və İdarə Edilməsi Xidməti məlumat yayıb.
Qəza Antofaqasta bələdiyyəsinin Şimal 5 şossesi boyunca Varillas məhəlləsində baş verib.
Səlahiyyətlilərin bildirdiyinə görə, bir neçə yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır, daha 35 nəfər isə hadisə yerində müalicə olunub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.
