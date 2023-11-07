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На север Франции и Бельгии обрушились проливные дожди

На север Франции и Бельгии обрушились проливные дожди Бельгийские и французские СМИ сообщают о мощных ливнях на северном побережье Франции и Бельгии, от которых особенно пострадали департамент Па-де-Кале и провинция Западная Фландрия.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 01:20
На север Франции и Бельгии обрушились проливные дожди

Бельгийские и французские СМИ сообщают о мощных ливнях на северном побережье Франции и Бельгии, от которых особенно пострадали департамент Па-де-Кале и провинция Западная Фландрия.

Как передает Report, из-за погодных условий власти прекратили занятия в некоторых школах.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила "красный" уровень погодной опасности по категории "наводнение" для Па-де-Кале. Дожди начались с утра и, после некоторого затишья во второй половине дня, возобновились к вечеру.

Метеорологи не исключают подъема воды в местных реках до 2,5 м.

"12,8 мм воды выпало за два часа в маленькой коммуне Аттэн, что соответствует примерно 13 литрам воды на 1 кв. м. По накоплению за день эта цифра способна вырасти до 50-60 мм. Относительно обычной нормы осадков это соответствует 15 дням дождей", - объясняют в Метео-Франс.

В некоторых коммунах Западной Фландрии водой залило улицы. Пожарные весь день раздавали мешки с песком жителям, дома которых может подтопить.

СМИ отмечают, что наибольший ущерб нанесен городам Руселаре и Ипр, несколько дорог пришлось закрыть для движения.

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