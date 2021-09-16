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На сессии ООН главы государств и правительств должны будут иметь паспорт COVID-19

На сессии ООН главы государств и правительств должны будут иметь паспорт COVID-19 "У присутствующих на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября мировых лидеров, глав правительств и членов делегаций будут требоваться паспорта COVID-19".
Другие страны
16 сентября 2021 г. 07:21
На сессии ООН главы государств и правительств должны будут иметь паспорт COVID-19

"У присутствующих на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября, мировых лидеров, глав правительств и членов делегаций будут требовать паспорта COVID-19".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он сказал, что уже с первой недели сентября паспорта вакцинации требуются в ресторанах, отелях и других общественных местах Нью-Йорка.

Ожидается, что в мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН примут личное участие 43 главы правительств и трое заместителей, 12 глав правительств предоставят записанное обращение, лично выступят главы внешнеполитических ведомств 23 стран.

Завершится сессия 27 сентября.

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