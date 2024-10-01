На сдерживание гуманитарного кризиса в Ливане нужны свыше 400 млн долларов

ООН и ливанские власти обратились к международному сообществу с запросом о выделении 426 млн долларов на сдерживание гуманитарного кризиса в стране, возникшего вследствие действий Израиля в Ливане.

ООН и ливанские власти обратились к международному сообществу с запросом о выделении 426 млн долларов на сдерживание гуманитарного кризиса в стране, возникшего вследствие действий Израиля в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерк.

Эти средства необходимы для того, чтобы в последующие три месяца оказать неотложную помощь более чем миллиону человек, которые пострадали от этого конфликта.

Лерке напомнил, что с середины сентября в Ливане беспрецедентно увеличилось число перемещенных лиц, не менее тысячи человек погибли, еще 6 тыс. получили ранения.

"Мы крайне обеспокоены этими новостями", - сказал он, отметив, что ООН и ряд неправительственных организаций оказывают пострадавшим возможную помощь, поставляя им продовольствие, питьевую воду, товары первой необходимости, а для продолжения оказания этой помощи необходимы средства.