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На сдерживание гуманитарного кризиса в Ливане нужны свыше 400 млн долларов

На сдерживание гуманитарного кризиса в Ливане нужны свыше 400 млн долларов ООН и ливанские власти обратились к международному сообществу с запросом о выделении 426 млн долларов на сдерживание гуманитарного кризиса в стране, возникшего вследствие действий Израиля в Ливане.
Другие страны
1 октября 2024 г. 14:14
На сдерживание гуманитарного кризиса в Ливане нужны свыше 400 млн долларов

ООН и ливанские власти обратились к международному сообществу с запросом о выделении 426 млн долларов на сдерживание гуманитарного кризиса в стране, возникшего вследствие действий Израиля в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерк.

Эти средства необходимы для того, чтобы в последующие три месяца оказать неотложную помощь более чем миллиону человек, которые пострадали от этого конфликта.

Лерке напомнил, что с середины сентября в Ливане беспрецедентно увеличилось число перемещенных лиц, не менее тысячи человек погибли, еще 6 тыс. получили ранения.

"Мы крайне обеспокоены этими новостями", - сказал он, отметив, что ООН и ряд неправительственных организаций оказывают пострадавшим возможную помощь, поставляя им продовольствие, питьевую воду, товары первой необходимости, а для продолжения оказания этой помощи необходимы средства.

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