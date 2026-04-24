На саммите ЕС обсудили среднесрочный бюджет, разногласия по объему сохраняются

Лидеры Европейского союза на саммите в Никосии (Кипр) провели позитивную и открытую дискуссию о следующем среднесрочном бюджете блока (MFF).

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на представителя ЕС.

"Важно было обсудить это на данном этапе, чтобы подготовить почву для представления первого переговорного пакета председательством Кипра в июне и на фоне интенсивной работы для достижения соглашения к концу года", - сказал источник.

По его словам, необходимость введения новых собственных ресурсов ЕС получила широкую поддержку, и лидеры выразили готовность продолжать работу на основе предложений Еврокомиссии, при этом некоторые не исключили рассмотрения дополнительных вариантов.

В то же время позиции стран по объему бюджета расходятся. "Некоторые лидеры считают, что бюджет следует сократить, тогда как другие хотят, чтобы его объем соответствовал амбициям ЕС", - отметил чиновник.

Отдельные лидеры также призвали рассмотреть график погашения фонда восстановления NextGenerationEU, добавил он.