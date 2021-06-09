О нас
Report Georgia
Аудио новости

На саммите ЕС и США объявят о прекращении торговых войн

На саммите ЕС и США объявят о прекращении торговых войн На встрече лидеров ЕС и США 15 июня должна быть принята декларация о восстановлении трансатлантической дружбы, прекращении до конца года торговых войн между Брюсселем и Вашингтоном, в том числе длящегося почти 20 лет торгового конфликта между Boeing и Air
Другие страны
9 июня 2021 г. 06:58
На саммите ЕС и США объявят о прекращении торговых войн

На встрече лидеров ЕС и США 15 июня должна быть принята декларация о восстановлении трансатлантической дружбы, прекращении до конца года торговых войн между Брюсселем и Вашингтоном, в том числе длящегося почти 20 лет торгового конфликта между Boeing и Airbus, а также объединении усилий в противостоянии Китаю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте итоговой декларации саммита, выдержки из которой опубликовало агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что лидеры ЕС и США на встрече в Брюсселе намерены урегулировать все разногласия по конфликту Boeing и Airbus, которые обвинили друг друга в ВТО в незаконном получении многомиллиардной государственной помощи. Этот конфликт уже привел к введению взаимных таможенных пошлин на сумму 4 млрд долларов США в год со стороны ЕС и 7,5 млрд долларов США в год со стороны США, которые были введены на основании соответствующих решений ВТО. В марте этого года ЕС и США приняли решение о замораживании этих пошлин до 11 июля, таким образом на саммите Брюссель и Вашингтон намерены не допустить их повторного введения в действие.

Кроме того, в итоговом документе саммита содержится декларация о намерении завершить до конца года торговую войну по стали и алюминию. Этот конфликт развязала администрация Дональда Трампа, введя пошлины в размере 25% на импорт стали из ЕС и 10% на импорт алюминия. Евросоюз ответил асимметричным обложением таможенными пошлинами потребительских товаров на сопоставимую сумму, ввозимых из США.

Проект итоговой декларации также включает положения об объединении усилий Брюсселя и Вашингтона в противостоянии Китаю, в частности, в сфере торговли, технологий, а также оказанию совместного давления на Пекин по вопросам прав человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa ilə ABŞ arasında ticarət müharibəsi bitir

Самое важное

Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
8 июня 2021 г. 23:26
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
8 июня 2021 г. 17:14
Прокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
ФотоПрокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
8 июня 2021 г. 14:37
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
8 июня 2021 г. 14:16
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
8 июня 2021 г. 13:49
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
8 июня 2021 г. 13:19
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
7 июня 2021 г. 17:25
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
7 июня 2021 г. 16:32
Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности
Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности
7 июня 2021 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi