На саммите ЕС и США объявят о прекращении торговых войн

На встрече лидеров ЕС и США 15 июня должна быть принята декларация о восстановлении трансатлантической дружбы, прекращении до конца года торговых войн между Брюсселем и Вашингтоном, в том числе длящегося почти 20 лет торгового конфликта между Boeing и Air

На встрече лидеров ЕС и США 15 июня должна быть принята декларация о восстановлении трансатлантической дружбы, прекращении до конца года торговых войн между Брюсселем и Вашингтоном, в том числе длящегося почти 20 лет торгового конфликта между Boeing и Airbus, а также объединении усилий в противостоянии Китаю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте итоговой декларации саммита, выдержки из которой опубликовало агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что лидеры ЕС и США на встрече в Брюсселе намерены урегулировать все разногласия по конфликту Boeing и Airbus, которые обвинили друг друга в ВТО в незаконном получении многомиллиардной государственной помощи. Этот конфликт уже привел к введению взаимных таможенных пошлин на сумму 4 млрд долларов США в год со стороны ЕС и 7,5 млрд долларов США в год со стороны США, которые были введены на основании соответствующих решений ВТО. В марте этого года ЕС и США приняли решение о замораживании этих пошлин до 11 июля, таким образом на саммите Брюссель и Вашингтон намерены не допустить их повторного введения в действие.

Кроме того, в итоговом документе саммита содержится декларация о намерении завершить до конца года торговую войну по стали и алюминию. Этот конфликт развязала администрация Дональда Трампа, введя пошлины в размере 25% на импорт стали из ЕС и 10% на импорт алюминия. Евросоюз ответил асимметричным обложением таможенными пошлинами потребительских товаров на сопоставимую сумму, ввозимых из США.

Проект итоговой декларации также включает положения об объединении усилий Брюсселя и Вашингтона в противостоянии Китаю, в частности, в сфере торговли, технологий, а также оказанию совместного давления на Пекин по вопросам прав человека.