На рождественских выходных в Чикаго были застрелены 12 человек

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ За время рождественских выходных в Чикаго произошло 27 инцидентов с применением огнестрельного оружия, жертвами которых стали в общей сложности 12 человек.

Как передает Report, со ссылкой на СNN об этом сoобшил представитель местной полиции.

Перестрелки в основном происходили в исторически неблагополучных кварталах на юге и западе города. Причиной конфликтов полицейские называют бандитские разборки.

Всего с 1 января по 25 декабря 2016 года в Чикаго произошло 3,5 тысячи инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли 753 человека, что примерно в полтора раза больше, чем в 2015 году. В основном это были спланированные криминальные разборки. В связи с этим полиция призывает городские власти ужесточить законодательство о ношении оружия.