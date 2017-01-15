Число утоновших в Индии возросло до 26 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Тела 26 человек подняли из воды в ходе спасательные операции в восточной части провинции Бихар в Индии после того, как лодка перевернулась в реке Ганг.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.

Ранее сообщалось о гибели 19 человек.

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от города Патна. По данным издания, лодка была перегружена — люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти.

Поисково-спасательная операция продолжается.





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Число погибших в результате инцидента с перевернувшейся лодкой на реке Ганг в индийском штата Бихар возросло до 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной власти.

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от города Патна. По данным издания, лодка была перегружена — люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти.

На лодке было 50 человек, что намного больше её штатной вместимости в 30 человек. Обнаружено 19 тел, от 10 до 12 человек смогли самостоятельно выплыть до безопасного места. Восемь человек были спасены и госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, отметил глава сил реагирования по чрезвычайным ситуациям.

Глава штата Нитиш Кумар ранее поручил провести расследование происшествия.