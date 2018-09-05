На разминирование границы между КНДР и Южной Кореей уйдет 200 лет

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Полное разминирование разделяющей КНДР и Республику Корея демилитаризованной зоны займет около 200 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду радиостанции KBS представитель сухопутных войск страны.

По словам военного, даже если к разминированию будут привлечены все имеющиеся в Южной Корее инженерные подразделения, при нынешнем уровне технологий процесс невозможно будет завершить быстрее, чем за два столетия.

В этой связи представитель вооруженных сил указал на необходимость создания специального центра по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам Юга и Севера в демилитаризованной зоне, представляющей собой нейтральную полосу длиной 241 км и шириной 4 км.

По различным оценкам, с 1953 года по настоящий момент там было заложено более двух миллионов противопехотных и противотанковых мин. Проблема усугубляется тем, что многие карты минных полей были утеряны. Кроме того, наводнения и сильные дожди ежегодно приводят к перемещению мин, поэтому точное расположение большинства из них неизвестно. Поэтому в случае ликвидации демилитаризованной зоны саперам придется обследовать буквально каждый сантиметр этой территории.