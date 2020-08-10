На раскопках в Крыму найден византийский медальон XII-XIV веков

На лицевой стороне медальона изображен конный всадник, предположительно, Георгий Победоносец

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся древний византийский медальон на раскопках дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодор в Крыму.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на декана исторического факультета Крымского федерального университета Александра Герцена.

По его словам, на лицевой стороне медальона изображен конный всадник, предположительно, Георгий Победоносец. Он металлический, вероятно, сделан из свинца или бронзы.

Специалист считает, что находка принадлежит эпохе XII-XIV веков, но не исключена и более ранняя дата его создания. Он также отметил, что такого рода предмет могли носить представители военного сословия.