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    На прошлой неделе в Украине от гриппа умерло шесть человек

    Oтчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/За период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года от гриппа в Украине умерло шесть человек.

    Как передает Report, об этом сoобшил УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    "На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет.

    Сообщается, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Луганской областях.

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