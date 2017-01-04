На прошлой неделе в Украине от гриппа умерло шесть человек

Баку. 4 января. REPORT.AZ/За период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года от гриппа в Украине умерло шесть человек.

Как передает Report, об этом сoобшил УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет.

Сообщается, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Луганской областях.