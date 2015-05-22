​На президента Польши совершено нападение

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Мужчина набросился на президента Польши Бронислава Коморовского, когда тот выходил из машины на центральной площади Торуни, куда он прибыл в ходе избирательной кампании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кадры инцидента показали местные телеканалы.

Нападавшим оказался 34-летний местный житель. Причинить вред польскому лидеру мужчина не успел, охрана вовремя заметила и остановила его.

В настоящее время задержанный дает показания. Ему предъявлено обвинение в нападении на стража порядка. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. О его мотивах и о том, был ли он вооружен, информации нет.

Напомним, 24 мая в Польше состоится второй тур президентских выборов. В первом туре Коморовский проиграл своему главному конкуренту Анджею Дуде.