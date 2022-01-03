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На премьер-министра Гаити совершили покушение, есть погибший и раненые

На премьер-министра Гаити совершили покушение, есть погибший и раненые Неизвестные совершили неудачное покушение на жизнь премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.
Другие страны
3 января 2022 г. 00:41
На премьер-министра Гаити совершили покушение, есть погибший и раненые

Неизвестные совершили неудачное покушение на жизнь премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал teleSUR.

По его данным, после выхода Анри из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана сразу отвела главу кабина в безопасное место, он не пострадал. Отмечается, что в результате перестрелки по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий был отменен.

В конце декабря прошлого года вооруженные банды, действующие на территории Гаити, призвали премьера не приезжать на официальные мероприятия, а также совершили атаку с применением огнестрельного оружия на бригаду, устанавливающую сцену на главной площади города.

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