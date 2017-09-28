На представителя правящей партии Турции совершена попытка покушения

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На представителя правящей в Турции партии (Партия справедливости и развития) совершена попытка покушения.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сработало взрывное устройство, установленное под автомобилем помощника главы районного отделения правящей партии Турции в Хаккари, Салиха Кахрамана. В результате автомобиль и близлежащие дома получили повреждения.

По информации полиции, неизвестные лица подложили самодельное взрывное устроенное под припаркованный рядом с домом чиновника автомобиль. Через некоторое время устройство было приведено в действие.

Представители соответствующих ведомств работают на месте происшествия.