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    На представителя правящей партии Турции совершена попытка покушения

    Представители соответствующих ведомств работают на месте происшествия

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На представителя правящей в Турции партии (Партия справедливости и развития) совершена попытка покушения.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сработало взрывное устройство, установленное под автомобилем помощника главы районного отделения правящей партии Турции в Хаккари, Салиха Кахрамана. В результате автомобиль и близлежащие дома получили повреждения.

    По информации полиции, неизвестные лица подложили самодельное взрывное устроенное под припаркованный рядом с домом чиновника автомобиль. Через некоторое время устройство было приведено в действие.

    Представители соответствующих ведомств работают на месте происшествия. 

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