На пост генпрокурора Израиля впервые назначена женщина

Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля.

Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля.

Как передает Report, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост.

"Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - говорится в сообщении.

Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.