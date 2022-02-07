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На пост генпрокурора Израиля впервые назначена женщина

На пост генпрокурора Израиля впервые назначена женщина Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 20:00
На пост генпрокурора Израиля впервые назначена женщина

Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля.

Как передает Report, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост.

"Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - говорится в сообщении.

Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.

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