На пляже в Тель-Авиве обнаружена акула
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 14:03
На территории пляжа Цук, находящегося на побережье у израильского города Тель-Авив, обнаружена акула.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
Сообщается, что пляж был закрыт для посещения.
Отмечается, что за последнюю неделю у средиземноморского побережья Израиля уже несколько раз были замечены акулы.
