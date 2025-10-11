Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    • 11 октября, 2025
    • 14:03
    На пляже в Тель-Авиве обнаружена акула

    На территории пляжа Цук, находящегося на побережье у израильского города Тель-Авив, обнаружена акула.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Сообщается, что пляж был закрыт для посещения.

    Отмечается, что за последнюю неделю у средиземноморского побережья Израиля уже несколько раз были замечены акулы.

    Израиль общественные пляжи акула

