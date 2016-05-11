​На первичных выборах в Западной Виргинии побеждают Сандерс и Трамп

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп и демократ Берни Сандерс, предположительно, одержали победы на первичных выборах президента США в штате Западная Виргиния.

Как передает Report, об этом сообщили во вторник ведущие американские телеканалы.

Они пока не передают данные о том, сколько избирателей проголосовали за того или иного претендента.

По данным телеканала MSNBC, в активе Сандерса сейчас голоса 1471 делегата, которые поддержат его на съезде Демократической партии в июле. У его соперницы — бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — 2228 делегатов.

У республиканцев Трамп остался по сути единственным претендентом на пост президента. У него в активе 1073 делегата.