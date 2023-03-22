На Пекин обрушилась пылевая буря

Пылевая буря обрушилась в среду на Пекин. Уровень загрязнения воздуха.

Пылевая буря обрушилась в среду на Пекин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщает информационный портал Xinlan.

Концентрация мелких твердых частиц PM2.5, передает Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, в большинстве районов города и его пригородах превысила 999 мкг/куб, что в 30 и более раз превышает установленную в Китае норму. Подобное загрязнение воздуха квалифицируется как "опасное для здоровья всего населения".

Метеорологи предупреждают, что у людей с заболеваниями сердца и легких могут обостриться симптомы, у здоровых может возникнуть слабость и недомогание. Детям, пожилым людям, а также гражданам с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы рекомендовано не покидать помещение. Жителям города следует "отказаться от физической нагрузки на открытом воздухе".

Городской метеорологический центр обозначает уровни концентрации твердых частиц в воздухе разными цветами - зеленым, желтым, оранжевым, красным и фиолетовым (свыше 300 мкг/куб). Сейчас вся китайская столица оказалась в фиолетовой зоне.