На пассажиров автобуса в Тель-Авиве напал мужчина с ножом

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на пассажиров автобуса в Тель-Авиве. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в результате нападения пострадали по меньшей мере 11 человек.

Два пассажира находятся в тяжелом состоянии. Раненых доставили в медицинские центры имени Сураски и имени Хаима Шибы.

Нападавший попытался скрыться с места преступления, однако был ранен и арестован сотрудниками полиции.

Правоохранительные органы Тель-Авива назвали произошедшее терактом.

По информации CNN, нападение совершил 23-летний палестинец из города Тулькарм.