 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На пассажиров автобуса в Тель-Авиве напал мужчина с ножом

    По меньшей мере 11 человек получили ранения

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на пассажиров автобуса в Тель-Авиве. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в результате нападения пострадали по меньшей мере 11 человек.

    Два пассажира находятся в тяжелом состоянии. Раненых доставили в медицинские центры имени Сураски и имени Хаима Шибы. 

    Нападавший попытался скрыться с места преступления, однако был ранен и арестован сотрудниками полиции. 

    Правоохранительные органы Тель-Авива назвали произошедшее терактом. 

    По информации CNN, нападение  совершил 23-летний палестинец из города Тулькарм.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi