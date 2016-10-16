На парламентских выборах в Черногории открылись избирательные участки

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/Выборы в Скупщину (парламент) начались в воскресенье в Черногории в 07:00 утра по местному времени (08:00 мск). По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Черногории, избирательным правом на этих выборах обладают около 530 тыс. граждан страны, население которой составляет 622 833 человека. В общей сложности в выборах участвуют три коалиции и 14 партий.

Как передает Report, об этом об этом сообщил ТАСС.

По мнению политических аналитиков, главный вопрос этого дня голосования - сумеет ли удержаться у власти лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович, более четверти века (с 1991 года) выступающий в роли премьер-министра или президента (с 1998 по 2002 годы) страны, и победит ли проводимый им прозападный курс. Или же победу одержит оппозиция, представленная, в первую очередь, блоком Демократический фронт, и ее курс на дружбу с Россией и отказ от вступления в НАТО.

Аналитики ожидают, что абсолютную власть не сможет получить ни одна из трех коалиций и 14 партий, участвующих в выборах, и новое правительство вновь будет коалиционным. Однако политологи полагают, что у оппозиции на этих выборах есть реальные шансы прервать многолетнее правление ДПС и Джукановича. Демократический фронт в рамках избирательной кампании представил программу по улучшению ситуации в сфере занятости населения и созданию новых рабочих мест, социальной защите населения. Главный акцент оппозиции во внешней политике - призыв к проведению референдума по вопросу вступления в НАТО, разворот к традиционным друзьям - России и Сербии, что подразумевает, в том числе, отмену санкций против России и отмену признания Черногорией независимости Косово.

Нынешние парламентские выборы - десятые по счету с момента введения многопартийной системы в стране и четвертые - в независимой Черногории, не входящей в состав одного государства вместе с Сербией. Предыдущие парламентские выборы в Черногории состоялись 14 октября 2012 года.

Режим предвыборной тишины, наступивший в полночь с пятницы на субботу, продлится до 20:00 (21:00 мск) воскресенья, когда закроются избирательные участки и начнется подсчет голосов.

Черногорский парламент состоит из 81 депутата, избираемых на четыре года прямым, всеобщим и тайным голосованием.