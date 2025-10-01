На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобиль
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 15:38
Электромобиль загорелся на парковке аэропорта Хитроу в Великобритании, инцидент привел к значительной задержке рейсов.
Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mirror.
Из-за ЧП были перекрыты участки дороги и возникли перебои в работе общественного транспорта.
По данным пожарных, машина полностью сгорела.
Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.
