На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Париже выявили третий случай заражения коронавирусом.

На Олимпиаде в Париже выявили третий случай заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на газету Sportschau, немецкий легкоатлет Мануэль Эйтель сдал положительный тест, после чего снялся с игр.

Согласно информации, его заменит Тилль Стейнфорт.

Эйтелю 27 лет, на чемпионате Европы по легкой атлетике (2024) десятиборец занял седьмое место в общем зачете. Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже пройдут с 1 по 11 августа.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились пловцы Адам Пити из Великобритании и Лани Паллистер из Австралии, еще пятеро австралийских ватерполисток сдали положительный тест перед началом Олимпиады.