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На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом

На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом На Олимпиаде в Париже выявили третий случай заражения коронавирусом.
Другие страны
30 июля 2024 г. 22:51
На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Париже выявили третий случай заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на газету Sportschau, немецкий легкоатлет Мануэль Эйтель сдал положительный тест, после чего снялся с игр.

Согласно информации, его заменит Тилль Стейнфорт.

Эйтелю 27 лет, на чемпионате Европы по легкой атлетике (2024) десятиборец занял седьмое место в общем зачете. Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже пройдут с 1 по 11 августа.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились пловцы Адам Пити из Великобритании и Лани Паллистер из Австралии, еще пятеро австралийских ватерполисток сдали положительный тест перед началом Олимпиады.

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