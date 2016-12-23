На Останкинской телебашне произошло задымление

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Задымление произошло в пятницу вечером в Останкинской телебашне в Москве – сейчас огонь уже потушен, эвакуация не проводилась.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Задымление произошло в аппаратной Останкинской телебашни на высоте 248 метров. Общая площадь пожара составила всего 0,5 "квадрата", сейчас огонь уже потушен. Эвакуация не проводилась, теле- и радиоканалы работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.