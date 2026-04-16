На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе близ города Джилонг в австралийском штате Виктория произошел сильный пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC, возгорание началось 15 апреля в 23:05 по местному времени.

По данным пожарной службы штата Виктория, огонь вспыхнул в цехе по производству моторного бензина. Помощник начальника пожарной охраны Майкл Макгиннесс заявил, что на объекте произошло несколько небольших взрывов. По его словам, на данный момент признаков умышленного характера инцидента нет, а причиной, предположительно, могла стать неисправность участка трубопровода или клапана.

Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за сильного задымления жителям близлежащих районов рекомендовано оставаться в помещениях и не открывать окна.

Отмечается, что пожарным пока не удалось локализовать возгорание.

НПЗ в Джилонге является одним из двух действующих нефтеперерабатывающих заводов Австралии и обеспечивает около 10% объема топлива, потребляемого в стране.