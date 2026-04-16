    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    На нефтеперерабатывающем заводе близ города Джилонг в австралийском штате Виктория произошел сильный пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC, возгорание началось 15 апреля в 23:05 по местному времени.

    По данным пожарной службы штата Виктория, огонь вспыхнул в цехе по производству моторного бензина. Помощник начальника пожарной охраны Майкл Макгиннесс заявил, что на объекте произошло несколько небольших взрывов. По его словам, на данный момент признаков умышленного характера инцидента нет, а причиной, предположительно, могла стать неисправность участка трубопровода или клапана.

    Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

    Из-за сильного задымления жителям близлежащих районов рекомендовано оставаться в помещениях и не открывать окна.

    Отмечается, что пожарным пока не удалось локализовать возгорание.

    НПЗ в Джилонге является одним из двух действующих нефтеперерабатывающих заводов Австралии и обеспечивает около 10% объема топлива, потребляемого в стране.

