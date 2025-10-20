На НПЗ "Лукойл" в Румынии произошел взрыв, есть пострадавший

Взрыв без пожара произошел сегодня днем на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском городе Плоешти, пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ со ссылкой на данные Инспекции по чрезвычайным ситуациям города Прахова.

"Взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти. Госпитализирован 57-летний мужчина, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности", – сказано в сообщении.