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На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт

На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука.
Другие страны
30 мая 2025 г. 05:19
На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт

Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Cenit — дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol.

В публикации отмечается, что Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука.

По данным компании, национальная армия Колумбии обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов.

Местных жителей призвали не приближаться к месту инцидента до завершения ремонтных работ, а также воздержаться от использования воды из реки Караналь.

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