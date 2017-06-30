На Москву надвигается сильный шторм

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На территории московского региона в ближайшие время ожидается сильный шторм с возможным градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по прогнозам синоптиков, такая погода придет в Москву после полудня с сохранением на вечер 30 июня и ночь 1 июля.

МЧС России рекомендует соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения и, по возможности, переждать непогоду в помещении.