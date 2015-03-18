На мирную акцию протеста во Франкфурте пришли 10 тыс. человек

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ На мирную акцию протеста возле здания ратуши во Франкфурте-на-Майне пришли как минимум 10 тыс. человек, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Акцию организует движение Blockupy - европейский союз партий и организаций, придерживающихся левых взглядов. В демонстрации во Франкфурте участвуют как местные активисты, так и жители других городов Германии и других европейских стран. Демонстранты выступают против антикризисной политики ЕС, одним из акторов которой является Европейский центробанк (ЕЦБ). Именно он, в частности, контролирует выполнение условий предоставления помощи странам ЕС, испытывающим финансовые затруднения.

Ранее в среду во Франкфурте была открыта штаб-квартира ЕЦБ. Открытие сопровождалось столкновениями демонстрантов с полицейскими. Полиция применила против демонстрантов водяные пушки и слезоточивый газ. В утренних акциях протеста приняли участие как минимум 6 тыс. человек.

91 полицейский получил ранения. Пострадавшие есть и среди демонстрантов, их число не уточняется. Сообщалось о сотнях задержанных.