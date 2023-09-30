На месте захоронения турецких солдат в Украине воздвигнут обелиск

На месте братской могилы солдат Османской империи в Украине воздвигнут обелиск.

На месте братской могилы солдат Османской империи в Украине воздвигнут обелиск.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, могилы 49 турецких солдат, взятых в плен во время войны между царской Россией и Османской империей в 1877-1881 годах, находятся на территории поселка Стрижавка Винницкой области Украины.

По данным Винницкой областной администрации, среди османских солдат, захваченных в плен Российской империей, 49 человек погибли и были похоронены на территории украинской Винницы. Когда братская могила оказалось под угрозой исчезновения, на ее месте польским дворянином был установлен обелиск, впоследствии пришедший в негодность. В настоящее время по инициативе внука этого дворянина, проживающего в Польше Генрика Грохольского, при поддержке председателя Общества азербайджанцев Винницкой области Алиша Сафарова и городского депутата Теймура Абушова на этом месте вновь установлен обелиск.

На церемонии открытии присутствовали Генрик Грохольский, Алиш Сафаров, представители посольств Турции и Азербайджана, президент Ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев, представители еврейской и польской общин, духовенство Римско-католической церкви и Украинской православной церкви, начальник Управления по делам национальностей и религий Винницкой областной военной администрации Игорь Салецкий, представители администрации района.