На Манхэттене при нападении мужчины погибли двое, пострадал один человек

В Нью-Йорке в известном районе Манхэттен мужчина совершил нападение на прохожих.

В Нью-Йорке в известном районе Манхэттен мужчина совершил нападение на прохожих.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно информации, в результате нападения с ножом в разное время с утра 18 ноября погибли двое мужчин, одна женщина с тяжелыми ранениями была госпитализирована.

Отмечается, что подозреваемый в совершении этих преступлений, был задержан. По данным полиции, им оказался 51-летний мужчина, проживающий в приюте для мужчин Bellevue на Восточной 30-й улице Манхэттена, который спровоцировал споры с жертвами, выбранными им наугад.

Полиция Нью-Йорка также сообщила, что у них обнаружено два ножа.