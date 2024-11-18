О нас

На Манхэттене при нападении мужчины погибли двое, пострадал один человек

На Манхэттене при нападении мужчины погибли двое, пострадал один человек В Нью-Йорке в известном районе Манхэттен мужчина совершил нападение на прохожих.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 22:18
На Манхэттене при нападении мужчины погибли двое, пострадал один человек

В Нью-Йорке в известном районе Манхэттен мужчина совершил нападение на прохожих.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно информации, в результате нападения с ножом в разное время с утра 18 ноября погибли двое мужчин, одна женщина с тяжелыми ранениями была госпитализирована.

Отмечается, что подозреваемый в совершении этих преступлений, был задержан. По данным полиции, им оказался 51-летний мужчина, проживающий в приюте для мужчин Bellevue на Восточной 30-й улице Манхэттена, который спровоцировал споры с жертвами, выбранными им наугад.

Полиция Нью-Йорка также сообщила, что у них обнаружено два ножа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nyu Yorkda "Türk Evi"nin önündə iki kişi öldürülüb, bir qadın ağır yaralanıb 

Самое читаемое

Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
12 ноября 2024 г. 11:58
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
В Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
ФотоВ Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 23:00
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi