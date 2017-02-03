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    На Мальте стартует неформальный саммит лидеров ЕС

    Главными темами встречи являются выход Великобритании из ЕС и миграционный кризис

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ На Мальте сегодня стартует двухдневный неформальный саммит лидеров Евросоюза. 

    Как сообщает Report, главные темы неформального саммита лидеров Европейского Союза на Мальте - это выход Великобритании из ЕС и миграционный кризис. Особое внимание уделятся маршруту беженцев из Ливии в Италию. 

    На встрече главы государств планируют разработать механизм, который позволит взять ситуацию с мигрантами под контроль. 

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