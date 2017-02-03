На Мальте стартует неформальный саммит лидеров ЕС

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ На Мальте сегодня стартует двухдневный неформальный саммит лидеров Евросоюза.

Как сообщает Report, главные темы неформального саммита лидеров Европейского Союза на Мальте - это выход Великобритании из ЕС и миграционный кризис. Особое внимание уделятся маршруту беженцев из Ливии в Италию.

На встрече главы государств планируют разработать механизм, который позволит взять ситуацию с мигрантами под контроль.