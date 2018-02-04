На Мальдивах военные окружили парламент

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент в мальдивской столице Мале, в здание которого направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Аvas.

Согласно информации, некоторые из оппозиционеров забрались по стене, чтобы попасть в парламент. Два парламентария были арестованы полицией по обвинениям во взяточничестве.

Как уточняется, членство в парламенте двоих задержанных и еще десятерых сторонников оппозиции ранее восстановил Верховный суд, после чего оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе.