О нас

На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700

На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 19:57
На Майотте число пострадавших от урагана Шидо достигло 1 700

На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

"На сегодняшний день число погибших приближается к 20, тяжело ранены 200 человек. 1 500 пострадавших находятся вне опасности", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что эти цифры не окончательные, и число погибших и раненых может возрасти.

Отметим, что ураган "Шидо" начался 14 декабря. Скорость ветра превысила 200 км/ч.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hurricane Chido hits around 1,700 people in Mayotte — French PM
Версия на азербайджанском языке Mayotda qasırğa nəticəsində zərərçəkənlərin sayı 1 700-ə çatıb

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi