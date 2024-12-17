На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700

На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек.

На Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

"На сегодняшний день число погибших приближается к 20, тяжело ранены 200 человек. 1 500 пострадавших находятся вне опасности", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что эти цифры не окончательные, и число погибших и раненых может возрасти.

Отметим, что ураган "Шидо" начался 14 декабря. Скорость ветра превысила 200 км/ч.