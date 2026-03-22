Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут

    Другие страны
    • 22 марта, 2026
    • 04:56
    Электроэнергетическая система Кубы в третий раз на протяжении марта испытала полный коллапс.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила государственная энергетическая компания страны.

    "В 18:32 (22 марта 02:32 по бакинскому времени - ред.) зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы", - указывается в публикации столичного подразделения компании.

    Предшествующий тотальный блэкаут на острове был зарегистрирован 16 марта. Хотя функционирование энергосистемы удалось возобновить, продолжительные перебои с электроснабжением в различных районах страны не прекращались. Еще раньше аналогичная масштабная авария в кубинской энергетике случилась 4 марта.

    Последние новости

    В регионе
    Другие страны
    04:56

    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Лента новостей