На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут
- 22 марта, 2026
- 04:56
Электроэнергетическая система Кубы в третий раз на протяжении марта испытала полный коллапс.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила государственная энергетическая компания страны.
"В 18:32 (22 марта 02:32 по бакинскому времени - ред.) зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы", - указывается в публикации столичного подразделения компании.
Предшествующий тотальный блэкаут на острове был зарегистрирован 16 марта. Хотя функционирование энергосистемы удалось возобновить, продолжительные перебои с электроснабжением в различных районах страны не прекращались. Еще раньше аналогичная масштабная авария в кубинской энергетике случилась 4 марта.
