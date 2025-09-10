На Кубе произошел блэкаут из-за проблем с энергосистемой
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 19:44
Национальная энергосистема Кубы вышла из строя и привела к блэкауту (отключению электричества) по всей стране.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве энергетики страны.
"Произошло полное отключение энергосистемы", - заявили в ведомстве, добавив, что причины аварии выясняются, а процесс восстановления уже начался.
Отметим, что еще до того, как 10 млн жителей Кубы остались без света во многих районах страны фиксировались перебои с электроснабжением в течение 16 часов и более.
