    • 10 сентября, 2025
    • 19:44
    На Кубе произошел блэкаут из-за проблем с энергосистемой

    Национальная энергосистема Кубы вышла из строя и привела к блэкауту (отключению электричества) по всей стране.  

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве энергетики страны.  

    "Произошло полное отключение энергосистемы", - заявили в ведомстве, добавив, что причины аварии выясняются, а процесс восстановления уже начался.

    Отметим, что еще до того, как 10 млн жителей Кубы остались без света во многих районах страны фиксировались перебои с электроснабжением в течение 16 часов и более.

    Kubanın milli elektrik şəbəkəsi sıradan çıxıb
    Cuba's electrical grid collapses in nationwide blackout

    Лента новостей