На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов, 13 военных пропали без вести

Взрывы произошли на складе боеприпасов и вооружения на Кубе, 13 военных считаются пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило кубинское министерство революционных вооруженных сил.
Как сообщило ведомство в среду, инцидент произошел в провинции Ольгин на юго-востоке страны.
"В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в... муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали... военные", - говорится в заявлении.
Министерство революционных вооруженных сил Кубы не уточняет причины произошедшего и число раненых или погибших.