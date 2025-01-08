На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов, 13 военных пропали без вести

Взрывы произошли на складе боеприпасов и вооружения на Кубе, 13 военных считаются пропавшими без вести.

Взрывы произошли на складе боеприпасов и вооружения на Кубе, 13 военных считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило кубинское министерство революционных вооруженных сил.

Как сообщило ведомство в среду, инцидент произошел в провинции Ольгин на юго-востоке страны.

"В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в... муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали... военные", - говорится в заявлении.

Министерство революционных вооруженных сил Кубы не уточняет причины произошедшего и число раненых или погибших.