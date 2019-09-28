На Кубе осудили санкции США против Рауля Кастро

Куба осуждает санкции США против лидера Коммунистической партии страны, экс-главы государства Рауля Кастро.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Эти действия неприменимы на практике, они призваны лишь подорвать достоинство кубинского народа", - заявил Паррилья на Генассамблее ООН . По его словам, санкции являются незаконными и продвигают империалистические устремления США.

США в четверг ввели санкции против Рауля Кастро, запретив ему и членам его семьи въезд на свою территорию.